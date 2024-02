Klimabonus: So viel Geld bekommen rund 600.000 Personen bis März

Viele Bürger warten noch auf die Auszahlung des Klima­bonus für das Jahr 2023. Die zweite Auszahlungswelle steht bevor, und es stellt sich die Frage, wie viele Anspruchsberechtigte noch auf ihre Zahlungen warten. Bis zum Stichtag am 31. Dezember 2023 wurden bei 570.955 Personen Ansprüche auf den Klimabonus festgestellt, erklärt das dafür zuständige Klimaschutz-Ministerium auf Anfrage von 5 Minuten.

Warum erhalten einige den Klimabonus 2023 erst jetzt?

Auf der Klimabonus-Website werden nun verschiedene Gründe erläutert, warum einige Personen den Bonus erst ab dem 8. Februar erhalten. Dazu gehören Menschen, die innerhalb Österreichs im Jahr 2023 umgezogen sind. Laut der Erklärung auf der Website: „Erst am Ende des Jahres können wir erheben, in welcher Regionalkategorie sie am längsten gewohnt haben.“ Auch Personen, die im ersten Halbjahr nach Österreich gezogen sind, erfüllen am 2. Juli die Grundvoraussetzung von 183 Tagen Hauptwohnsitz noch nicht.

Verzögerungen beim Klimabonus 2023

Kinder, die im ersten Halbjahr 2023 geboren wurden, erhalten den Klimabonus erst jetzt, wenn auch nur die Hälfte bis zu ihrem 18. Geburtstag. Eine Änderung des Familienbeihilfenempfängers oder der Beginn der Familienbeihilfeauszahlung im ersten Halbjahr 2023 können ebenfalls Gründe dafür sein, dass der Bonus erst jetzt ausgezahlt wird. Häftlinge, die im Jahr 2023 mehr als 183 Tage im Gefängnis verbracht haben, erhalten keinen Bonus. Der Anspruch und die Anzahl der Tage wurden jedoch erst Ende 2023 überprüft. Für diejenigen, die im ersten Halbjahr in Haft waren, heißt es also: Bitte warten.

Wie hoch ist der Klimabonus?

Der Klimabonus wurde und wird 2023 regional gestaffelt ausbezahlt. Das bedeutet, dass der Betrag je nach Wohnort unterschiedlich ist. Im Anspruchsjahr 2023 beträgt dies 110, 150, 185 oder 220 Euro. Personen unter 18 Jahren erhalten jeweils die Hälfte. Für das Jahr 2024 ist die Höhe des Bonus noch nicht bekannt. Wenn du herausfinden möchtest, wie viel Geld dir zusteht, erfährst du hier.