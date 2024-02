Frontalkollision: Lenkerin übersieht parkendes Auto und überschlägt sich

Spittal an der Drau

5. Februar 2024, 09:06

Die junge Frau war in Fahrtrichtung Westen unterwegs und übersah dabei aus bisher unbekannter Ursache einen am Straßenrand geparkten Wagen. Infolgedessen kam es zu einer Frontalkollision, wodurch das gelenkte Auto der 21-Jährigen sich überschlug und schließlich in einer Hauseinfahrt zum Stillstand kam – 5 Minuten berichtete.

Autofahrerin nach Überschlag ins Krankenhaus gebracht

Glücklicherweise konnte die Frau das verunfallte Fahrzeug eigenständig verlassen. Dennoch erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Zum Glück blieben weitere Personen bei dem Vorfall unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau war im Einsatz.