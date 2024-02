Schneller ins Netz: Glasfaserausbau in St. Jakob im Rosental gestartet

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 10:36 / ©KK/zVG

In einer Ära, die von zunehmender Digitalisierung im beruflichen und privaten Leben geprägt ist, ist Glasfaserinternet zu einem unverzichtbaren Bestandteil geworden. Die KELAG und die Breitbandinitiative Kärnten (BIK) initiierten am genannten Datum eine Auftaktveranstaltung, die den Baubeginn des Glasfasernetzes für die Marktgemeinde markierte. Mit einer ehrgeizigen Zielvorgabe von 95 % geplanter Anschlussquote können beinahe alle Immobilien in der Gemeinde zukünftig von der neuen Internetinfrastruktur profitieren.

St. Jakob im Rosental setzt auf Zukunft

Bürgermeister Guntram Perdacher betonte die Relevanz des Glasfaserinternets für die Zukunft: „In einer Zeit des digitalen Fernsehens, Home-Office und der allgegenwärtigen Nutzung smarter Geräte ist der Zugang zu schnellem Internet an jedem Ort von entscheidender Bedeutung. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von diesem Angebot Gebrauch machen, damit wir noch in diesem Jahr gemeinsam mit der BIK und KELAG mit der Umsetzung beginnen können.“

40 % Mindestanschlussquote angestrebt

Um die bauliche Umsetzung zu starten, ist eine Mindestanschlussquote von 40 % erforderlich, die in den kommenden Monaten erreicht werden soll. Die Kosten für einen Hausanschluss belaufen sich auf einmalige 299 Euro, während für eine Wohnung 99 Euro anfallen. St. Jakob im Rosental setzt somit auf eine zukunftsweisende Infrastruktur, die den Bedürfnissen einer digitalisierten Gesellschaft gerecht wird.