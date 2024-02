Ganzer Ort trauert um Schinackel-Wirt Hannes Obersteiner

Faak am See

„Eine ganzer Ort ist geschockt“, erzählt ein Familienangehöriger im Gespräch mit 5 Minuten. Der Grund: Kultwirt Hannes Obersteiner, er betrieb 27 Jahre lang das bekannte Pub-Cafe Schinackel, ist vor wenigen Tagen nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 54 Jahre alt.

„Er war die Seele vom Faaker See“

Die Trauer im Ort und darüber hinaus ist groß, war Obersteiner doch rund um den Faaker See bekannt und beliebt. „Hannes hatte immer viel für die jungen Menschen im Ort übrig. Er war die Seele vom Faaker See. Es herrscht tiefe Trauer im Ort“, drückt auch der Finkensteiner Bürgermeister Christian Poglitsch sein aufrichtiges Beileid aus. Bekannt war Obersteiner auch durch seine Teilnahme in der ATV-Show „Wirt sucht Frau“, wo er auf der Suche nach der großen Liebe ganz private Einblicke in sein Leben gab.

