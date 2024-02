Nach CafÃ©-Einbruch: SerientÃ¤ter gesteht 28 weitere Straftaten

Nach Untersuchungen der Polizeiinspektion Friesach sowie einer Spurensicherin des Bezirkes Klagenfurt-Land konnte ein 30-jähriger Mann aus Rumänien erfolgreich identifiziert werden. Der Beschuldigte steht im Verdacht, in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober 2023 in ein Café in Friesach eingebrochen zu sein, wobei er mehrere tausend Euro Bargeld entwendete.

Vorstrafenregister entdeckt: Einbruchsserie in Niederösterreich

Die Ermittlungen brachten zudem ans Licht, dass der Mann bereits in der Vergangenheit für 28 ähnlich gelagerte Eigentumsdelikte in Niederösterreich verantwortlich war. Derzeit verbüßt er dort eine Haftstrafe.

Einbruch in Friesach geklärt

Die Ursprungsmeldung vom 28. Oktober 2023 berichtete von bisher unbekannten Tätern, die in der Nacht in das Stadtgebiet von Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, eingebrochen waren. Sie hatten ein Fenster einer Gaststätte aufgebrochen, das Lokal durchsucht, einen an der Wand befestigten Tresor aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Der entstandene Schaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.