Feuerwehr-Großaufgebot: Brandalarm wegen brennendem Auto

Kurz darauf bemerkten Anrainer eine starke Rauchentwicklung am Fahrzeug und alarmierten sofort die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leifling, Kötschach-Mauthen, Dellach an der Gail und St. Daniel waren rasch vor Ort und konnten den in Vollbrand stehenden Fahzeuges zügig löschen. Insgesamt waren 49 Einsatzkräfte im Einsatz.

Totalschaden am Fahrzeug nach technischem Defekt

Obwohl am Fahrzeug Totalschaden entstand, konnte das Carport durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr unbeschädigt bleiben. Die Brandursache wurde als technischer Defekt ermittelt, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

