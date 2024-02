Steirische Landesschülervertretung zu Gast in der Grazer Burg

Landeshauptmann Christopher Drexler (M.) mit den Vertreterinnen und Vertretern der steirischen Landesschülervertretung in der Grazer Burg.

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 11:39 / ©Land Steiermark/Binder

In der Grazer Burg begrüßte Landeshauptmann Christopher Drexler kürzlich die Landesschulsprecherin der steirischen Allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) Felicitas Lackner und den Landesschulsprecher der Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) Lucas Kober sowie weitere Mitglieder der steirischen Landesschülervertretung. Nach einer Führung durch die Räumlichkeiten der Grazer Burg folgte ein Austausch im Regierungssitzungszimmer. Die Mitglieder der Landesschülervertretung sprachen mit dem ehemaligen Landesschulsprecher und heutigen Landeshauptmann Christopher Drexler unter anderem über Demokratieverständnis, Bildungsgerechtigkeit und aktuelle Themen an den steirischen Schulen.

©Land Steiermark/Binder

„Die Landesschülervertretung ist ein unverzichtbares Bindeglied zwischen den steirischen Schülerinnen und Schülern und der Politik. Es freut mich daher sehr, dass wir ins Gespräch gekommen sind und uns über aktuelle Themen und Ideen für die steirischen Schulen austauschen konnten. Es ist wirklich großartig, dass sich so viele Jugendliche in ihrer Freizeit der Schulpolitik widmen. Als ehemaliger Landesschulsprecher weiß ich, dass es dazu nicht nur Engagement, sondern auch ein gewisse Portion Durchhaltevermögen braucht. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Landesschülervertretung für den Einsatz und ihre verantwortungsvolle Tätigkeit als starke Stimme für die steirischen Schülerinnen und Schüler“, so Landeshauptmann Christopher Drexler.

Landesschülervertretung

Die Landesschülervertretung ist die gesetzlich festgelegte und demokratisch gewählte Vertretung der knapp 150.000 Schülerinnen und Schüler in der Steiermark und steht in direktem Kontakt mit der Bildungsdirektion. Die Hauptaufgabe der Landesschülervertretung ist es, den Schülerinnen und Schülern in der Steiermark eine Stimme zu geben und sich für deren Anliegen gegenüber Politik und Entscheidungsträgern auf Landesebene stark zu machen.