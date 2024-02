Wiedereröffnung: „Together City Villach“ erstrahlt in neuem Glanz

Freiwillige haben in den vergangenen Tagen mit Reinigungs-, Dekorations- und Organisationsarbeiten für frischen Wind in der Together City Villach gesorgt, die nun wieder ihre Türen in der Ringmauergasse 12 in Villach öffnet.

Nachhaltiges Konzept

Das Zentrum verfolgt ein nachhaltiges Prinzip, indem täglich eingehende Sachspenden von einer engagierten Gruppe gesichtet, gereinigt und liebevoll präsentiert werden. Der Kerngedanke ist dabei, Produkte, die von einem nicht mehr benötigt werden, anderen zugänglich zu machen. Dies trägt dazu bei, den Lebenszyklus von Gegenständen zu verlängern und gleichzeitig Ressourcen zu schonen.

©Together Verein/Peter Jocham ©Together Verein/Peter Jocham ©Together Verein/Peter Jocham ©Together Verein/Peter Jocham ©Together Verein/Peter Jocham ©Together Verein/Peter Jocham

Lebensmittelrettung und Unterstützung

Ein besonderes Augenmerk gilt der Rettung von Lebensmitteln. Produkte, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist, aber noch einwandfrei sind, werden gegen einen symbolischen Unkostenbeitrag an Mitglieder des Together Vereins weitergegeben. Die Einrichtung bietet zudem auch schnelle und kostenlose Hilfe in Notsituationen an.