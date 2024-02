Serie von Skiunfällen fordert mehrere Schwerverletzte in Sölden

Das Skigebiet in Sölden war Schauplatz mehrerer Unfälle

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 13:08 / ©APA/THEMENBILD

In zwei weiteren Fällen im Gebiet „Gaislachkogel“ verloren die Skifahrer hingegen ohne Zutun die Kontrolle: Ein 59-jähriger Deutscher stürzte daraufhin zehn Meter eine steile Schneeböschung hinab, ein 27-jähriger Niederländer prallte gegen eine Wegweis-Tafel. Beide Wintersportler wurden mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Auch sonst befanden sich die Rettungskräfte im Dauereinsatz: Ein 53-jähriger Deutscher musste zwei auf der Piste stehenden Skifahrern ausweichen und kollidierte daraufhin mit einer 59-Jährigen, wodurch diese zu Sturz kam. Die Frau wurde verletzt in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Mann fuhr einfach weiter

Einer 58-jährigen Deutschen fuhr wiederum ein unbekannter Mann über die Skier. Es kam ebenfalls zu einem Zusammenstoß, die Frau stürzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde die Frau zu einem Arzt in Sölden transportiert. Dieser stellte eine schwere Verletzung fest.

36-Jährige schwer verletzt

Im Bereich „Giggijoch“ wiederum kam es zu einer Kollision zwischen einer 36-jährigen niederländischen Skifahrerin und einem 20-jährigen deutschen Snowboarder. Die Niederländerin wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung terrestrisch ins Tal gebracht.

Jugendliche erlitt tiefe Schnittwunden

Und ebenfalls am „Giggijoch“ stießen eine 49-jährigen Ukrainerin und ein 14-jähriger tschechischer Snowboarder zusammen. Die Frau fuhr laut Polizei dem auf der Piste sitzenden Snowboarder über die Oberschenkel. Der Jugendliche erlitt tiefe Schnittwunden und wurde von der Pistenrettung ebenfalls zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. (APA 05.02.2024)