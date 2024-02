Fünffachjackpot geknackt: Steirer wurde über Nacht zum Millionär

Ihnen gelang es nämlich, diesen Fünffachjackpot zu knacken und jeweils rund 2,2 Millionen Euro zu gewinnen. Drei Millionäre also auf einen Schlag, und sie kommen aus drei verschiedenen Bundesländern: Ein Sechser wurde mit dem ersten von drei auf einem Normalschein angekreuzten Tipps in Wien erzielt, und einer mit dem zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein in Niederösterreich. Der dritte Sechser geht in die Steiermark und war vom Computer als erster von insgesamt sieben Quicktipps auf die Quittung gedruckt. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es gleich sieben Gewinner:innen, und jede:r von ihnen erhält mehr als 33.700 Euro. Drei Gewinne gingen nach Wien, je einer nach Niederösterreich, Kärnten, ins Burgenland und in die Steiermark.

Zwei LottoPlus-Sechser in der Steiermark

Bei LottoPlus gab es zwei Sechser, und beide wurden in der Steiermark erzielt. Ein Gewinn wurde per Quicktipp, und der andere per Normalschein erzielt. Die richtigen Tipps waren jeweils mehr als 263.400 Euro wert. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser um rund 150.000 Euro.

Doppeljackpot mit rund 700.000 Euro wartet

Lediglich beim Joker blieb der Topf für den ersten Gewinnrang verschlossen. Es gab zum zweiten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und damit wartet am Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 700.000 Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.