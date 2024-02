Villacher verlor fast 8.000 Euro an falsche Melissa Naschenweng

Die gebürtige Lesachtalerin ist in Österreich ein Megastar. Betrüger geben sich im Internet als Melissa Naschenweng aus.

Laut eigenen Angaben erstattete der Villacher am Samstag, dem 3. Februar 2024, Anzeige. Auf Nachfrage seitens 5 Minuten bestätigte die Polizei, dass eine Anzeige vorliegt und diese bereits in Bearbeitung ist. Die Masche der Betrüger besteht meistens darin, über einen längeren Zeitraum eine scheinbar authentische Kommunikation mit dem Opfer aufzubauen. Auf diese Weise gelang es den Betrügern, einen Betrag von 8.000 Euro zu ergaunern.

Teurer Fake-Flirt auf Instagram

Ein 36-jähriger Mann aus Niederösterreich erlebte auch schon diesen emotionalen Höhenflug, als er eine vermeintliche Nachricht von Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf Instagram erhielt – 5 Minuten berichtete. Die erhoffte Verabredung mit der Künstlerin entpuppte sich stattdessen als kostspieliger Rückschlag – mit einem Verlust von satten 98.000 Euro. Der vermeintliche Flirt entpuppte sich als perfider Fake-Account der Kärntner Sängerin, ein Mahnmal für Vorsicht in der Welt der Online-Interaktionen mit Prominenten.

„Mich gibt es nur einmal“

Auch Melissa Naschenweng selbst äußerte sich bereits via Instagram zu dem Vorfall und warnt ihre Fans. “Unfassbar. Achtung vor Fake-Seiten – mich gibt es nur 1x und das erkennt ihr am blauen Haken”, schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story.

