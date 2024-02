Kärntner Leichtathleten heimsen 5 Medaillen bei U20-Meisterschaften ein

Vasily Klimov (KLC) startete erfolgreich in Wien und holte den österreichischen Titel über 60 Meter mit einer Zeit von 6,96 Sekunden. Am nächsten Tag setzte er seine Erfolgsserie in Linz fort und gewann die Bronzemedaille über 200 Meter in 22,74 Sekunden. Auch Elisabeth Golger und Lilly Pleßnitzer vom KLC zeigten starke Leistungen und sicherten sich mit einem Doppelsieg die Gold- und Silbermedaille über 400 Meter. Jakub Zembaty (LC Villach) überraschte mit der Bronzemedaille über die 400 m in 51,00 Sekunden.

Bronze und Bestzeit

Besonders erfreulich war auch die Bronzemedaille von Ina Slamanig (KLC) über 800 meter mit einer persönlichen Bestzeit von 2.17,99 Minuten. Weitere Platzierungen wurden von Katharina Just (KLC), Jana Obiltschnig (LAC Klagenfurt) und Estelle Miklau (LAC Klagenfurt) erreicht.