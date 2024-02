Bis zu 20 Grad: Ist der Frühling jetzt schon da?

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria berichten über heutige Tageshöchstwerte zwischen 12 und 16 Grad. Stellenweise kann es in verschiedenen Teilen 19 Grad erreichen.

Im Süden ist es Wärmer

Egal wo in Österreich, ob Kärnten, Steiermark, Salzburg, Wien oder in einem anderen Bundesland, die Tageshöchstwerte liegen überall zwischen ungefähr 10 bis 20 Grad. Im Süden ist es wärmer als im Norden. Somit verzeichnet die GeoSphere Austria in Kärnten und der Steiermark bis zu 21 Grad, wobei es in Wien etwas frischere 14 Grad sind.

Laut der UWZ Österreich sind diese Orte die heißesten: Leibnitz-Wagna: 21.2 Grad

Deutschlandsberg: 20.9 Grad

Graz-Strassgang: 20.6 Grad

Güssing: 20.5 Grad

Feldbach: 19.9 Grad

Fürstenfeld: 19.8 Grad

Bad Gleichenberg: 19.6 Grad

Millstatt 19.6 Grad

Im Detail

In der Steiermark werden laut Messwerten der Geoshere Austria in Bruck an der Mur aktuell 18.2 Grad gemessen, in Köfling 19.4 Grad, in Frohnleiten 18.1 Grad, in Fürstenfeld 19.8 Grad und in Deutschlandsberg 20.9 Grad. In Graz sind die Höchstwerte am Lendplatz mit 21 Grad. In Kärnten sind die Höchstwerte in Millstatt 19.6 Grad, in Obervellach mit 18.1 Grad und in Friesach 17.8 Grad. Auch in Tirol in Lienz werden 19.4 Grad verzeichnet.

Hoch „Frank“ bringt mildes Wetter

Warum aber zeigt sich das Wetter schon Anfang Feber von seiner frühlingshaften Seite? Dazu kann die Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) die Antwort geben: „Der Alpenraum liegt in den kommenden Tagen im Übergangsbereich zwischen einem Hoch über Südwesteuropa und einem umfangreichen Skandinavientief namens Nadine. Mit einer westlichen Höhenströmung gelangt in der kommenden Woche feuchtmilde Luft vom subtropischen Atlantik nach Österreich.“ Am Nordrand des Hochs „Frank“ gelangt subtropische Luft nach Mitteleuropa. Kurzum, es ist das Hoch, dass für lokale Spitzenwerte rund um 15 Grad sorgt.

So warm wird es in den nächsten Tagen

In den nächsten Tagen soll es laut den Wettervorhersagen der GeoSphere Austria auch noch warm bleiben, jedoch sind die Temperaturen heute an der Spitze. Ab Freitag sinken die Temperaturen wieder leicht.

