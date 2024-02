Bangen um Bergsteiger: Verletzte müssen eine weitere Nacht warten

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 16:58 / ©Bilder Alpinpolizei Hochsteiermark

Es muss angsteinflößend für die beiden slowakischen Bergsteiger, 25 und 39 Jahre alt, sein. Schon am Sonntag, dem 4. Feber, setzten sie den Notruf ab, weil sie von einem Steinschlag verletzt wurden. Seitdem sitzen sie am Großglockner fest.

Keine Rettung möglich

Noch am Sonntagabend schafften es die beide trotz ihrer Verletzungen, das Glockner-Biwak auf 3205 Metern Seehöhe eigenständig zu erreichen. Von dort hätten sie gerettet werden sollen, aber das Wetter machte eine Rettung unmöglich. Der Wind ist zu stark – 5 Minuten berichtete.

Wind macht Strich durch Rechnung

Am heutigen Montag, dem 5. Feber, hätte es so weit sein sollen – aber nein. „Aufgrund einer neuerlich durchgeführten Besprechung der Einsatzkräfte im Einsatzgebiet kann eine Bergung via Hubschrauber der beiden Bergsteiger auch heute aufgrund heftiger Windböen nicht stattfinden“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten.

Neuer Versuch

Ein neuerlicher Rettungsversuch soll am Dienstag, dem 6. Feber, nach einer Einsatzbesprechung gestartet werden. „Der körperliche Zustand der beiden tschechischen Bergsteiger im Alter von 25 und 39 Jahren ist stabil und es kann mit den Einsatzkräften telefonischer Kontakt gehalten werden“, heißt es von der Polizei abschließend.