Handel unter Druck: Klagenfurt hat zu viele Geschäfte

Rückläufige Kundenfrequenzen, prominente Geschäftsaufgaben, immer mehr Leerstände: Der Klagenfurter Innenstadt geht es nicht gut. Die heute vorgestellte CIMA-Studie hat den Grund dafür gefunden: Mit 3,8 Quadratmetern Verkaufsfläche pro Einwohner ist Klagenfurt österreichweit Spitzenreiter, auf Platz 2 finden sich Graz und Innsbruck mit vergleichsweise bescheidenen 2,0 Quadratmetern. De facto, heißt das, Klagenfurt hat zu viele Geschäfte.

Besorgniserregende Trends

„Periphere Geschäftsflächen in Klagenfurt sind seit 2010 um 100.000 m² gewachsen. Besorgniserregend ist der Trend zu ‚Multi-Use‘-Angeboten in Einkaufszentren, mit Sport- und Gesundheitsdienstleistungen“, kritisierte Franz Ahm, Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt.

Befragungen bis über die Grenzen hinaus

Im Zuge der Erhebung wurden von Frühjahr bis Herbst 2023 in Summe 2.680 Haushalts- und Konsumenteninterviews in Klagenfurt, Kärnten und den angrenzenden italienischen und slowenischen Grenzgebieten durchgeführt. Die Standortdaten von 1.799 Unternehmen aus verschiedensten Branchen in Klagenfurt wurden analysiert.

Handel unter Druck

„Die Wirtschaftsstrukturanalyse Klagenfurt macht deutlich, dass der Innenstadthandel in Klagenfurt – wie in jeder anderen Stadt – durch die Einflüsse des Online-Handels und der anhaltenden Teuerung unter Druck gerät. Diese Veränderungen erfordern eine konkrete Unterstützung für unsere lokalen Unternehmen“, sagt Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht.

Top 7 der Handelsstandorte Österreichs

Klagenfurt präsentiert sich mit grundsätzlich positiven Standortrahmenbedingungen, darunter ein starkes Bevölkerungs- und Kaufkraftwachstum sowie eine überdurchschnittliche Zunahme der Nächtigungen. Die Stadt hat erfolgreich ihr Einzelhandelsvolumen auf über 1,17 Milliarden Euro gesteigert und zählt damit zu den Top 7 Österreichischen Handelsstandorten mit über einer 1 Milliarde Euro Handelsumsatz. Klagenfurt fungiert als Top-Einkaufsdestination für Kärntnerinnen und Kärntner und Besucherinnen und Besucher aus den umliegenden Gebieten.

© StadtKommunikation / Wajand Raimund Haberl, Obmann Sparte Handel, Wirtschaftskammer Kärnten, Wirtschaftsreferent Stadtrat Max Habenicht, Franz Ahm, WK Bezirksstellenobmann Klagenfurt Stadt, Roland Murauer, CIMA-Geschäftsführer und Mag. Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH.

Klagenfurter halten am lokalen Handel fest

Die lokale Wirtschaft profitiert von einem zusätzlichen örtlichen Kaufkraftvolumen von 68,6 Millionen Euro bis 2040 aufgrund des Bevölkerungszuwachses. Trotz des aufkommenden Online-Handels bleibt die Einkaufstreue der Klagenfurterinnen und Klagenfurter zum lokalen Handel hoch, wobei 85 Prozent des Gesamtvolumens im lokalen Handel gebunden werden. 2010 waren es noch 93 Prozent. Inzwischen fließen rund 79 Millionen Euro vorwiegend an ausländische Internethändler, fünfmal so viel wie noch 2010.

Überdimensionierte Einzelhandelsdichte

Trotz des erfolgreichen Gesamtumsatzes steht der City-Handel unter Druck. Die Bruttoflächenproduktivität steigt, jedoch verlieren die City-Handelsbetriebe Marktanteile am Gesamthandel. Die Einzelhandelsdichte Klagenfurts ist im Vergleich zu anderen Landeshauptstädten überdimensioniert. Eine hohe Verkaufsflächendichte und ein Anstieg um 31 Prozent in den letzten 17 Jahren stellen Herausforderungen dar.

„Falsche Entscheidungen der Lokalpolitik rächen sich“

„Die Daten, die wir gewonnen haben, sind eine gute Basis, auf der wir mit unseren Strategien aufbauen können – vor allem auch im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Koralmbahn“, sagt Mag. Inga Horny, Geschäftsführerin der Klagenfurt Marketing GmbH. „Die Klagenfurter Handelsbetriebe in der Innenstadt stehen vor enormen Herausforderungen. Die multiplen Krisen der letzten Jahre haben die Klagenfurter Händlerinnen und Händler an den Rand der Existenz geführt. Viele falsche Entscheidungen der Lokalpolitik rächen sich nun und gefährden den Handelsstandort Klagenfurt“, so Raimund Haberl, Obmann Sparte Handel, Wirtschaftskammer Kärnten.

Koralmbahn als große Chance

„Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme der Koralmbahn Ende 2025 eröffnen sich völlig neue Entwicklungsmöglichkeiten und Wachstumspotenziale entlang der Graz-Klagenfurt-Villach-Achse. Diese aufstrebende Metropolregion, die AREA Süd, sollte sich auch als Einkaufsdestination positionieren, unter Berücksichtigung der Stärken und Angebote Klagenfurts. Und für diese Aufgabe ist ein effizientes und finanziell gut ausgestattetes Stadtmarketing unerlässlich“, so Franz Ahm, WK Bezirksstellenobmann Klagenfurt Stadt.