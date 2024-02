Fahndung: Hast du die zwei Männer gesehen?

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 17:54 / ©LPD Wien

Laut den Berichten sollen die Unbekannten die Geschäftstür mit einem Werkzeug aufgebrochen und sofort Wertgegenstände aus den Vitrinen genommen haben. Eine anwesende Verantwortliche versuchte, die Täter zu stoppen, was zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung führte. Die Frau wurde dabei verletzt, und die Täter flüchteten aus dem Geschäft.

Sie konnten noch nicht gefasst werden

Die beiden Männer wurden während ihrer Flucht zu Fuß beobachtet, wie sie durch verschiedene Gassen in Wien rannten. Schließlich stiegen sie in die Ballgasse auf Fahrräder und entkamen in Richtung Stadtpark. Während der Flucht sollen die Täter Passanten mit spitzen Gegenständen bedroht haben. Trotz einer Fahndung konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.

Die Personenbeschreibung der Täter lautet wie folgt: Täter 1: Männlich, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, dunkle Oberbekleidung, schwarze Hose, grauer Schlauchschal als Maskierung, schwarze Haube mit weißem Emblem, schwarze Handschuhe, schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Täter 2: Männlich, ca. 178 cm groß, mittlere Statur, dunkle Oberbekleidung, schwarze Hose, grauer/schwarzer Schlauchschal als Maskierung, schwarze Haube, schwarze Schuhe. Beide Täter sollen mit spitzen Gegenständen bewaffnet gewesen sein.

Hinweise erbeten

Dank Lichtbildern, die von einem aufmerksamen Journalisten gemacht und ausgewertet wurden, hat die Wiener Polizei nun Bilder der mutmaßlichen Täter. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese Bilder veröffentlicht, und die Polizei bittet dringend um sachdienliche Hinweise, auch anonym, über die Telefonnummer 01-31310-33800 des Landeskriminalamts Wien.