Arbeiter verlor Gleichgewicht und stürzte drei Meter in die Tiefe

Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 19:18 / ©ÖAMTC/Hnat

Der 38-Jährige und zwei seiner Kollegen arbeiteten heute an einer Baustelle. Die drei sollten eine Absturzsicherung in einem Rohbau montieren. Dabei kam auch der Kran zum Einsatz, mit diesem brachten sie die Paletten zur Stelle, an der sie arbeiteten.

Arbeiter wollte Kran-Haken neu einrichten

„Der 38-jährige Arbeiter war gerade dabei, eine Palette auf der Decke zu positionieren und versuchte dazu den Haken des Krans, an dem die Palette hing, noch einmal neu einzurichten“, schildert die Polizei. Da kam es zu dem Unfall.

Auf Betonboden gestürzt

Der Spittaler verlor das Gleichgewicht und stürzte zirka drei Meter in die Tiefe auf Betonboden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach erfolgter Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.