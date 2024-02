20-Jähriger verliert Kontrolle in Rechtskurve und kollidierte mit Auto

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 20:12 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Gegen 17.10 Uhr ereignete sich auf der Birkfelder Straße ein Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein, in Richtung Süden fahrender, 20 Jahre alter Kosovare, welcher einen 29-jährigen Beifahrer mitführte, mit vermutlich viel zu hoher Geschwindigkeit, in eine Rechtskurve ein und verlor laut eigenen Angaben in weiterer Folge die Herrschaft über das Fahrzeug. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Ins Krankenhaus gefahren

Das zweite Fahrzeug wurde von einem 58-Jährigen gelenkt, dessen Beifahrer 61 Jahre alt war. Alle Beteiligten konnten sich noch selbstständig aus den Fahrzeugen befreien. Der 58-jährige Fahrzeuglenker wurde allerdings mit Verletzungen unbestimmten Grades vom ÖRK in das LKH Weiz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ.