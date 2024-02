Ausgezeichnet: IRONMAN Kärnten hat die beste Schwimmstrecke in Europa

Der IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, hat bewiesen, dass die Schwimmstrecke nach wie vor zu den besten der Welt gehört. Die Schwimmstrecke sicherte sich Platz 1 in der Gesamtwertung aller IRONMAN Events in Europa (Platz 3 weltweit). Das Schwimmen findet im Wörthersee statt, umgeben von Berggipfeln und üppiger Vegetation. Der Höhepunkt für viele ist jedoch nach zwei Dritteln der Strecke, wenn die AthletInnen in den engeren Lendkanal eintauchen, der immer mit Zuschauern geschmückt ist.

„Ergebnis jahrelanger guter Zusammenarbeit“

“Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, allen voran den HelferInnen, der Host City, den Behörden, Einsatzkräften und natürlich den AthletInnen. Ohne ihre unermüdliche Unterstützung wären diese Auszeichnungen nicht möglich. Sie sind das Ergebnis jahrelanger guter Zusammenarbeit und Erfahrung des gesamten Teams.“, sagt der österreichische IRONMAN Renndirektor Patrick Schörkmayer.

IRONMAN in Salzburg weltweit ausgezeichnet

Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun Triathlon hat von den mehr als 120 Veranstaltungen der IRONMAN 70.3-Serie, die im Jahr 2023 weltweit stattfanden, den ersten Platz in der Gesamtzufriedenheit belegt. Das atemberaubende Rennen in den österreichischen Alpen schlug weit entfernte Finalisten wie den IRONMAN 70.3 New Zealand und den IRONMAN 70.3 Tasmania. Darüber hinaus wurde die Schwimmstrecke als beste Schwimmstrecke in Europa (5. weltweit) und die Radstrecke als zweitbeste Radstrecke in Europa (3. weltweit) bewertet.