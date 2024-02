„Zu warm für die Jahreszeit“: So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten

„Am Dienstag dreht die Strömung auf West. Somit ist Schluss mit dem kräftigen Nordföhn, damit wird es nicht mehr ganz so mild wie am Vortag“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Wie auch schon die Tage zuvor, wird es am Dienstag in Kärnten sehr sonnig und es gibt nur wenig Wolken am Himmel. Selbst die lokalen Frühnebelfelder im Klagenfurter Becken lichten sich rasch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 8 und 13 Grad. „Es bleibt aber für die Jahreszeit deutlich zu warm.“