Frontal-Crash zwischen Auto und LKW – Fahrerin eingeklemmt

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 06:20 / ©ARA Flugrettung

Gegen 17.45 Uhr lenkte eine 49-jährige Frau ihren Wagen aus der Richtung Pinggau kommend in Richtung Tanzegg. An einer Kreuzung mit der LB63 bog die Fahrerin in diese ein und kollidierte dabei frontal mit einem von links kommenden LKW, gesteuert von einem 43-Jährigen.

Feuerwehr-Bergung und Rettungshubschrauber-Einsatz

Die Wucht des Zusammenstoßes führte dazu, dass die Auto-Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die örtliche Feuerwehr musste mittels schwerem Bergegerät eingreifen, um die Frau zu befreien. Nach erfolgreicher Bergung wurde die 49-Jährige mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz gebracht.

LKW-Fahrer unverletzt nach Crash

Der LKW-Fahrer blieb nach ersten Einschätzungen weitgehend unverletzt und hatte Glück im Unglück. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschäden. Die LB63 war aufgrund des Unfalls bis 20.15 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt, um Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durchzuführen. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht.