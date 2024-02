Fahndung nach Zeitungsständer-Dieben: Drei Männer geschnappt!

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 06:29 / ©BMI / Gerd Pachauer

Die Zeitungsständer wurden an Bushaltestellen in Hinterkoflach, Vorwald und Plaß gestohlen Im Zuge der Fahndung konnte durch die Streifen des Bezirks Feldkirchen in Himmelberg ein PKW mit slowakischen Kennzeichen angehalten werden. Im PKW befanden sich neben drei slowakische Männer im Alter von 33, 34 und 37 Jahren auch die aufgebrochenen Zeitungskassen.

Falschgeld und Drogen sichergestellt

Die Männer wurden festgenommen und zur Polizeiinspektion Feldkirchen verbracht. Im PKW konnten, neben den gestohlenen Zeitungskassen auch noch mehrere gefälschte 100 Euro Scheine sowie Suchtmittel und diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Festnahmen

Zwei der drei Männer zeigten sich bei der Einvernahme nur teilweise geständig. Da sich der Gesundheitszustand des dritten Mannes, des 34-jährigen Slowaken, im Zuge der Erhebungen vermutlich aufgrund vorangegangenem Suchtmittelkonsums extrem verschlechterte, wurde er ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der 37-jährige Slowake wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 33-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden derzeit noch geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 06:33 Uhr aktualisiert