Silvester-Tragödie: Lokalbesitzer im Visier der Justiz

Der tragische Vorfall, bei dem eine 21-jährige Niederösterreicherin ihr Leben verlor und zahlreiche Menschen teils schwere Verletzungen erlitten, zieht eine intensive Prüfung der Rolle des Lokalbesitzers nach sich. Die Staatsanwaltschaft Graz untersucht mögliche feuerpolizeiliche Mängel, was zu einer erweiterten Verdachtslage bezüglich grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung führt.

Ermittlungen konzentrieren sich auf Brandschutzmängel

Berichten der „Kleinen Zeitung“ zufolge stehen insbesondere Versäumnisse im Brandschutz, wie versperrte Fluchtwege und abgelaufene Feuerlöscher, im Fokus der Ermittlungen. Der Lokalbesitzer bestreitet jegliches Fehlverhalten, während die Suche nach dem eigentlichen Brandverursacher weiterhin intensiv betrieben wird.

Schwierigkeiten bei der Suche nach dem Ursprung des Feuers

Die Aufklärung gestaltet sich als herausfordernd, insbesondere die Suche nach dem Ursprung des Feuers. Brandermittler unterstreichen die Schwierigkeiten, da in der Stern-Bar erhebliche Mengen an Kunststoff verbrannt sind, was zu dichtem, schwarzem Rauch führte. Dieser Rauch hätte bereits nach wenigen Atemzügen zur Bewusstlosigkeit führen können. Gleichzeitig wird akribisch daran gearbeitet, mögliche feuerpolizeiliche Mängel im Lokal zu klären. Fragen zu versperrten Fluchtwegen und abgelaufenen Feuerlöschern stehen dabei im Fokus.