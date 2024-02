Nach zwei Nächten: Verletzte Bergsteiger vom Großglockner gerettet

Am Abend des 4. Februar setzten zwei slowakische Bergsteiger einen Notruf ab, wonach sie in der Großglockner-Nordwand, auf Grund von Steinschlages verletzt worden seien – 5 Minuten berichtete. Beiden konnten noch selbständig das Glockner-Biwak erreichen. Auf Grund des starken Windes konnte die beiden Alpinisten jedoch nicht mehr per Hubschrauber erreicht und gerettet werden.

Rettungsaktion nach zwei Tagen geglückt

Die Rettungsaktion sollte am Tag darauf fortgesetzt werden, allerdings konnte diese aufgrund heftiger Windböen erneut nicht stattfinden. Mehr dazu liest du hier. Der körperliche Zustand der beiden Bergsteiger war die ganze Zeit stabil und es konnte mit den Einsatzkräften telefonischer Kontakt gehalten werden. Am heutigen Dienstag wurde erneut eine Rettungsaktion eingeleitet – diesmal endlich mit Erfolg. Die beiden tschechischen Bergsteiger konnten in den Morgenstunden vom Polizeihubschrauber Libelle Kärnten, via Taubergung gerettet werden. Im Bereich der Kaiser-Franz-Josefs Höhe wurden sie der Crew des Rettungshubschraubers C7 übergeben, welche die Tschechen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Lienz flog.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 09:51 Uhr aktualisiert