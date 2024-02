Held des Alltags: Silbernes Ehrenzeichen für lebenslange Hingabe

„Den Anstoß hat meine Frau gegeben, die gesagt hat: Mach doch einmal etwas mit Sinn“, erzählt Helmut Weber über den Beginn seiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Seit 1975 ist er unermüdlich für das Rote Kreuz im Einsatz und hat in dieser Zeit nicht nur seine Offiziersausbildung abgeschlossen, sondern sich auch als leidenschaftlicher Rettungssanitäter, Leitstellendisponent und Offizier vom Dienst profiliert. Sein 50-jähriges Jubiläum beim Roten Kreuz steht bereits im nächsten Jahr an.

Verdienste um die Stadt

Für sein außergewöhnliches Engagement und seine besonderen Verdienste wurde Helmut Weber heute von Bürgermeisterin Elke Kahr mit dem Silbernen Ehrenzeichen der Stadt Graz ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede betonte die Bürgermeisterin die immense Bedeutung des Roten Kreuzes für die Stadt und lobte Webers langjährigen Einsatz: „Das Rote Kreuz ist in vielerlei Hinsicht eine immens wichtige Einrichtung, wenn es um die unbürokratische, rasche Hilfe für Menschen in Notsituationen geht.“

©Stadt Graz/Fischer

Leidenschaftliches Engagement

Der 73.Jährige begleitete nicht nur Patienten in Notsituationen, sondern setzt sich auch für den Erhalt der Rot-Kreuz-Geschichte ein. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2010 betreut er gemeinsam mit seinem Kollegen Gerald Kern das Rot-Kreuz-Archiv im Schloss Laubegg in der Ragnitz. Trotz des Verlustes seiner Frau im letzten Jahr und der Betreuung seiner Tochter bleibt Weber dem Roten Kreuz treu und leistet einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft.

Anerkannte Verdienste

Das Silberne Ehrenzeichen ist nicht die erste Auszeichnung für Helmut Weber. Seine Einsatzbereitschaft während der großen Flüchtlingswelle und der herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie brachten ihm bereits mehrere Ehrungen ein, darunter die Verdienstmedaille „Menschen auf der Flucht“ in Silber, das Steirische Ehrenzeichen, das Feuerwehr- und Rettungswesen 40 Jahre in Silber, das steirische Verdienstkreuz Feuerwehr- und Rettungswesen in Gold und die Verdienstmedaille Rotes Kreuz in Gold.