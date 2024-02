Super! Vom Flughafen Klagenfurt geht es nun 13 Mal pro Woche nach Wien

Die Austrian Airlines baut die von der Wirtschaft und Tourismus geforderten Verbindungen zwischen Wien und Klagenfurt aus und fliegt ab April am Tagesrand.

Gutes Streckennetz & Umstieg möglich

Mit dem Abflug um 5.45 Uhr in Klagenfurt und der Ankunft um 6.35 Uhr in Wien sind mit einer Umsteigezeit von 25 Minuten alle Abflüge ab 7 Uhr erreichbar und damit nahezu das gesamte Streckennetz der Austrian Airlines. Auch die wichtigen Nordamerika-Verbindungen (z.B. New York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, Montreal und Toronto) mit Abflügen am Vormittag von Wien sind nun wieder erreichbar.

Neue technische Basis

Ebenfalls erfreulich ist die mit diesen Flügen verbundene Errichtung einer technischen Basis mit stationiertem Personal für regelmäßige Wartungsarbeiten (Line Maintenance) am Flughafen Klagenfurt.

Kurze Urlaube & Tagesausflüge

Durch den späten Rückflug um 22.35 Uhr von Wien können weltweite Umsteiger mit nur kurzem Aufenthalt Klagenfurt erreichen. Zusätzlich sind damit auch Tagesreisen nach Wien sowie zu vielen europäischen Metropolen wieder möglich. Für den Flughafen Klagenfurt bedeutet dieser neue Flugplan, dass ab April wieder durchgängig 13 wöchentliche Verbindungen zum Drehkreuz Wien angeboten werden. Details zum Flugbahn hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 11:01 Uhr aktualisiert