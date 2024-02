Diesen Samstag: Neuer Faschings-Bus fährt bis 2 Uhr in der Nacht

Mit einer Premiere wartet der Öffentliche Verkehr in Villach am Faschings-Samstag, 10. Februar, auf. Die städtischen BUS:SI-Linien verkehren erstmals länger als üblich. Das heißt: Anschließend an den gewohnten Tagesbetrieb fahren auf allen Linien die Busse bis nach 2 Uhr (letzte Abfahrten am Hauptbahnhof) im Stundentakt.

Vor allem die Heimfahrt ist einfacher, nachhaltiger und vor allem sicherer. Gerda Sandriesser, Vizebürgermeisterin

Tarife wie tagsüber

Es gelten dieselben Tarife wie tagsüber: Ein Ticket für eine normale Einzelfahrt kostet 2,50 Euro, Klima-und-Kärnten-Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber fahren mit dem Faschings- BUS:SI kostenlos (also ohne zusätzliche Kosten). Die Fahrpläne mit Abfahrtszeiten und Haltestellen gibt es unter: https://villach.at/faschingsbussi.

Sicher in die Innenstadt & zurück

„Mit dem Faschings-BUS:SI bieten wir eine umweltfreundliche und sichere Möglichkeit, am Faschingssamstag sicher in die Innenstadt und wieder nach Hause zu kommen. Ich wünsche den Faschings-Närrinnen und Narren viel Vergnügen und eine gute Fahrt“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.