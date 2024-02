Zeugen gesucht: Bankomat-Knacker trieben in Velden ihr Unwesen

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 11:52 / ©Leserfoto

In der Nacht auf Dienstag trieben wohl Bankomat-Knacker in Velden ihr Unwesen. Bei einer Postfiliale dürften sie mit Hilfe eines Werkzeugs versucht haben, den Geldautomaten aufzubrechen, wie ein Lokalaugenschein zeigt.

Bankomat zerstört

Geld dürfte dabei jedoch keines entwendet worden sein, wie ein Mitarbeiter vor Ort gegenüber 5 Minuten verrät. „Ob die Tat vollendet wurde oder nicht ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, heißt es wiederum seitens der Polizei. Man gehe davon aus, dass die unbekannten Täter versuchten, den Bankomaten zu manipulieren, um an das Bargeld zu kommen. Zurück bleibt also in jedem Fall ein kaputter Bankomat und eine Spur der Verwüstung. Der Bankomat soll zeitnah ausgetauscht werden, um eine entsprechende Bargeldabhebung wieder zu ermöglichen.

Ermittlungen laufen, Hinweise gesucht

Nun laufen die Ermittlungen. Ob es sich um mehrere oder nur einen einzigen Täter handelt, ist noch unklar. Das Landeskriminalamt Kärnten ersucht unter der Telefonnummer 059133 203333 um sachdienliche Informationen bzw. eventuelle Beobachtungen zum Vorfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 12:31 Uhr aktualisiert