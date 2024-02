Verfolgungsjagd mit 130 km/h: Fahrerflucht in Graz endet mit Crash

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 12:49 / ©Lumixera-stock.adobe.com

In der Nacht vom 5. Februar endete die Flucht eines 25-jährigen Auto-Lenkers aus Graz in einem Verkehrsunfall. Der Vorfall begann, als der Mann eine Tankstelle in der Körösistraße verließ und dabei mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen ein Mofa stieß. Anstatt den Unfall zu melden, versuchten der 25-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer, sich von der Unfallstelle zu entfernen.

Verfolgung mit Tempo 130

Die Polizei wurde auf das Verhalten aufmerksam und verfolgte den flüchtenden Wagen mit Blaulicht und Sirene. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer auf bis zu 130 km/h. Nach einer Verfolgungsjagd verlor der 25-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Zaun und eine Hausfassade im Kreuzungsbereich Theodor-Körner-Straße/Lange Gasse.

Fahrer ohne Führerschein mit Alkohol und Cannabis erwischt

Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer blieben unverletzt, lehnten aber medizinische Hilfe ab. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß, da sie ihm bereits im Juli des Vorjahres entzogen wurde. Während beim Beifahrer eine Alkoholisierung festgestellt wurde, verweigerte der Fahrer einen Alkotest. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine Blutabnahme an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fand ein Suchtmittel-Spürhund zwei Päckchen Cannabis.

Unfallflucht endete in Anzeigenflut

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, und der 25-Jährige erwartet nun mehrere Anzeigen, darunter wegen Fahrerflucht, Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz.