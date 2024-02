Semesterferien, Opernball und Messen könnten Staus am Wochenende bringen

Das bevorstehende Wochenende wird voraussichtlich von Verkehrsbehinderungen in Österreich geprägt sein, so die Warnung des ARBÖ. Der Start der Semesterferien im Burgenland, Kärnten, der Steiermark und Tirol sowie das Ferienende in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg werden den Verkehr beeinflussen. Zusätzlich zu dieser Gemengelage werden der Wiener Opernball sowie die Messen „Bauen und Wohnen“ in Salzburg und „moto Austria“ in Wels das Verkehrsaufkommen erhöhen.

Öffis nutzen, um Parkplatzengpässe zu vermeiden

Der 8. Februar markiert den Wiener Opernball, was zu Staus und Verzögerungen im 1. Bezirk führen wird. Gleichzeitig wird die Messe „Bauen und Wohnen“ in Salzburg (8. bis 11. Februar) sowie die „moto Austria“ in Wels (9. bis 11. Februar) für zusätzlichen Verkehr sorgen. Die ARBÖ-Verkehrsexperten raten dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um Parkplatzengpässe zu vermeiden.