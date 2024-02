Verkehrsaussichten für Graz am Wochenende: Staus erwartet

Am kommenden Freitag sollten Verkehrsteilnehmer in Graz mit längeren Verzögerungen rechnen, insbesondere im Stadtgebiet. Die Hauptreisewellen werden am Samstag und Sonntag erwartet, wobei Verkehrsbehinderungen auf den Transitrouten im Westen und Süden vorprogrammiert sind. Um diesen zu entgehen, empfiehlt der ARBÖ, frühzeitig zu starten und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, um die Straßenbelastung in Graz zu minimieren.