Plachys Roadhouse: Kärntner Wirt schlittert erneut in Insolvenz

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 13:56 / ©Song_about_summer-stock.adobe.com

Es ist nicht die erste Insolvenz, die der Wirt Stefan Plachy, in den letzten Jahren hinnehmen musste. „Über das Vermögen oben genannten Schuldners waren bereits im Jahr 2018 und im Jahr 2022 Insolvenzverfahren anhängig“, so der AKV. Bei den beiden vergangenen Verfahren sei laut AKV bis dato noch keine Quote bezahlt worden. Die Folge: Alle offenen Verbindlichkeiten leben wieder auf. Laut KSV 1870 belaufen sich jene wiederaufgelebte Forderungen auf 310.000 Euro.

Zu den vergangenen Insolvenzen „Im Jahr 2018 war beim Bezirksgericht Villach ein Schuldenregulierungsverfahren anhängig, der mit einem Zahlungsplan abgeschlossen wurde und nicht erfüllt wurde. Im Jahr 2022 war über das Vermögen des Schuldners mit seiner selbständigen Tätigkeit als Gastronom mit „Plachys Roadhose“ ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht Klagenfurt anhängig. Der Schuldner schloss mit den Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % in 2 Raten zu je 10 % ab“, so der AKV.

Betrieb in Bodensdorf und Pörtschach

Zuletzt hat Plachy neben dem Gastro-Betrieb in Bodensdorf, Plachys Roadhouse, auch das „Lake’s Restaurant“ in Pörtschach betrieben. Dies aber nur für einen bestimmten Zeitraum, vom 1. April bis 15. Oktober 2023. „Dies auf Grundlage eines Unterpachtvertrages“, fügt der AKV hinzu. In Bodensdorf seien aktuell noch zwei Mitarbeiter beschäftigt. Weiters soll Plachy auch eine Privatzimmervermietung mit 28 Zimmern betrieben haben.

Über 300.000 Euro Schulden

Nun zu den Insolvenzdaten: Laut den beiden Kreditorenschutzverbänden machen die Verbindlichkeiten rund 390.000 Euro aus, davon 310.000 Euro wiederaufgelebte Forderungen. Die Aktiva belaufen sich auf rund 72.000 Euro. Die Überschuldung beträgt demnach 318.000 Euro. 33 Gläubiger seien betroffen.

In Zahlungsschwierigkeiten geraten

Als Begründung wird angeführt, dass, obwohl die betriebliche Situation in Bodensdorf positiv sei, Plachy dennoch in Zahlungsschwierigkeiten geriet. „Auf Grund eines Forderungsausfalles ist man nicht mehr in der Lage den Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Dienstnehmern nachzukommen, weshalb von Seite eines seiner vormaligen Mitarbeiter bereits ein Konkursantrag eingebracht wurde“, heißt es vom KSV 1870.

Keine Weiterführung?

Wie aber geht es nun weiter? Eine Weiterführung des Unternehmens sei nicht möglich. Der KSV 1870 führt dazu aus: „Auch auf Grund des daraus resultierenden Wiederauflebens der Forderungen der diesbezüglichen Gläubiger ist eine Weiterführung und Sanierung des Unternehmens des Antragstellers finanziell nicht möglich.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 14:15 Uhr aktualisiert