Landespreis fÃ¼r Energie, Umwelt & Klima: Jetzt noch einreichen

Veröffentlicht am 6. Februar 2024

Das Land Steiermark und die Energie Steiermark loben den Landespreis seit 1999 gemeinsam aus und prämieren damit jährlich die besten und innovativsten steirischen Projekte im Bereich Energie, Umwelt und Klima.

In verschiedenen Rubriken vergeben

Der begehrte Preis wird in den Rubriken ‚ÄěForschung“, ‚ÄěAnwendung“, ‚ÄěKommunen“, ‚ÄěJugend und Bildung“ sowie zum Fokusthema 2024 ‚ÄěNewcomer“ vergeben. Neu in diesem Jahr ist die¬†Rubrik ‚ÄěMobilit√§t“, die vom Verkehrsverbund¬†Steiermark¬†unterst√ľtzt wird und umwelt- und klimafreundliche L√∂sungen f√ľr eine Mobilit√§t der Zukunft in den Fokus stellt.

So kannst du teilnehmen

Egal ob jung oder alt, Profi oder Laie, Einzelk√§mpfer oder Team ‚ÄĒ innovative Projekte sind gefragt.¬†Bis¬†16. Februar 2024¬†k√∂nnen die Einreichunterlagen noch direkt an die Mailadresse¬†[email protected]¬†√ľbermittelt werden.¬†N√§here Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Einreichung erhalten Sie auf der¬†¬†Website des Landes¬†Steiermark¬†sowie bei der¬† ¬†Energie Agentur¬†Steiermark¬†.¬†