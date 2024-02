Bald findet der 73. Bauernbundball in Graz statt

Das festliche Ereignis beginnt um 18.30 Uhr mit dem Einlass, während die offizielle Eröffnung um 20 Uhr stattfindet. Veranstaltungsort ist der Messecongress Graz, und der Dresscode lautet Tracht oder Abendkleidung.

Hier bekommst du Tickets

Der Ticketverkauf startet am 10. Januar 2024. Karten können online über oeticket.com erworben werden. Alternativ stehen Eintrittskarten im Büro des Steirischen Bauernbundes in der Krottendorfer Straße 79, 8052 Graz, im 4. Stock zur Verfügung. Der Ticketpreis beträgt 43 Euro, Sitzplätze in der Stadthalle kosten zusätzlich 15 Euro, und in der Halle A sind sie für 12 Euro erhältlich (zzgl. Ö-Ticket-Gebühren).

Der Höhepunkt der Eröffnung

Der Bauernbundball, bekannt als der größte Ball der Steiermark und Europas, verspricht eine unvergessliche Nacht. Die Veranstaltung wird von Egon 7 und der Antenne-Bollwerk-Disko musikalisch begleitet. Der traditionelle Auftanz, gestaltet von Profitänzer Willi Gabalier und landwirtschaftlichen Schülern aus der ganzen Steiermark, bildet den Höhepunkt der Eröffnung.

Musikalische Unterhaltung

Der musikalische Line-up des Abends umfasst Künstler wie Martin Baumgartner, Die Draufgänger, Tamara Kapeller, Pagger Buam, Die Südsteirer, Anna-Sophie, Die Fürsten, Seer, PAZOO, Hannah, SMASH und Steve Deckard. Mit dabei ist auch das beliebte Comedy-Duo „Tiroler Schmäh“, das für Unterhaltung mit einer Live Musik-Party-Show sorgen wird.