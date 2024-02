So kommst du möglicherweise zu einer Rückzahlung deiner Mieterhöhung

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in drei Entscheidungen Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen als gesetzwidrig bzw. intransparent und somit als unwirksam erklärt. Daraus resultiert, dass Mietzinserhöhungen, die auf Basis dieser Klauseln beruhen, ebenfalls unwirksam und rückforderbar sind.

Bis 16. Februar einreichen

Die Sammelaktion richtet sich ausschließlich an Verbraucherverträge und betrifft vorerst nur Mietzinserhöhungen der letzten drei Jahre. Um an der Sammelaktion teilzunehmen, ist eine Mitgliedschaft im VSV erforderlich. Die Frist für die Einreichung der Unterlagen läuft bis zum 16. Februar 2024. Die Kooperationspartner appellieren an Mieterinnen und Mieter, sich aktiv an der Aktion zu beteiligen, da dies in vielen Fällen zu beachtlichen Rückerstattungen führen kann.

40 Euro pro Jahr

Die Kosten für die Mitgliedschaft beim VSV belaufen sich auf 40 Euro pro Jahr für private Haushalte. Die Anmeldung erfordert eine Kopie des Mietvertrags, Schreiben des Vermieters bezüglich Mietzinserhöhungen aufgrund von Wertsicherungsklauseln, eine Vollmacht für den VSV und die Rechtsanwälte, sowie gegebenenfalls eine Kopie der Rechtsschutzversicherungspolizze.