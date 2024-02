Auf „Frühlingswetter“ folgt Regen und Schnee: Das kommt jetzt auf uns zu

Für diese Jahreszeit war es in den letzten Tagen sehr warm. Das sagten auch die Meteorologen der GeoSphere Austria bei einer Prognose für das Wetter am heutigen Dienstag, dem 6. Feber – mehr dazu liest du hier. Ab Freitag wird es aber trüb und regnerisch in Kärnten. Wir haben beim GeoSphere-Meteorologen Alexander Hedenig nachgefragt, welches Wetter am Wochenende auf uns zukommt.

Italientief bringt Regen

„In Kärnten erwartet uns am Wochenende eine Südwestwetterlage mit einem Italientief“, berichtet Hedenig. Was bedeutet das nun für uns? Kurz zusammengefasst: Regen, Regen und Regen. „Der Niederschlagsschwerpunkte liegen dabei in den Karnischen Alpen und in den Karawanken. Vor allem am Samstag kann es kurzzeitig zu kräftigen Niederschlägen kommen“, so Hedenig weiter. In den Karnischen Alpen können laut aktueller Modelle sogar bis zu 90 Liter pro Quadratmeter fallen.

Viel Niederschlag am Faschingssamstag

Fix ist auch, dass es in Oberkärnten mehr regnen wird als in Unterkärnten. So kann es am Faschingssamstag, dem 10. Feber, in Klagenfurt noch längere Zeit trocken bleiben. Erst gegen Nachmittag wird es hier regnen. „In Villach tritt der Niederschlag schon früher ein.“ Zur Erinnerung: Am Samstag findet in Villach der Faschingsumzug statt. Ob dieser wegen dem Regen wortwörtlich ins Wasser fällt, ist noch nicht klar. Auf jeden Fall sollten die Faschingsnarren ihren Regenschirm einpacken.

Entspannung ab Montag

Am Sonntag, dem 11. Feber, wird es dann den ganzen Tag leicht regnen. Starke Niederschläge bleiben aber aus. Zu einer Entspannung kommt es erst voraussichtlich ab der neuen Woche. „Ab Montag sollten die Niederschläge dann wieder leicht abklingen. Da zieht auch das Tief wieder weiter“, weiß Hedenig.

Schnee angesagt

Nun zur Frage, die viele wahrscheinlich interessiert: Wird es schneien? Und wenn ja, wo? Die Schneefallgrenze liegt am Samstag bei zwischen 1.500 und 1.700 Meter, am Sonntag bei 1.300 bis 1.500 Meter. „Für die Skigebiete in niedrigeren Lagen ist es fast schon eine Tragödie vor allem zu Beginn der Semesterferien. Würde es bis in tiefere Lagen schneien, wäre das für die Skigebiete natürlich ein Hit“, merkt der Meteorologe an. Von Sonntag auf Montag könnte die Schneefallgrenze dann auf gegen 800 Meter absinken.