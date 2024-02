VinziPasta im neuen Gewand: Sozialprojekt für eine bessere Zukunft

Das Sozialprojekt der VinziWerke in Hostice, Slowakei, wurde ins Leben gerufen, um Arbeitsmöglichkeiten für die vor Ort lebenden Romnja zu schaffen. Die gesammelten Spenden aus dem Verkauf der handgefertigten Pasta dienen als wichtige Lebensgrundlage für Familien in der Region. Am 6. Februar 2024 präsentierten die VinziWerke stolz ein neues Verpackungsdesign, das nicht nur modern, sondern auch umweltfreundlicher ist, um den Verkauf weiter anzukurbeln.

Arbeit statt Betteln

Das Motto des Projekts lautet „Arbeit statt Betteln!“ und es ist ein wesentlicher Bestandteil der langjährigen Partnerschaft der VinziWerke mit Hostice. Gegründet von Pfarrer Wolfgang Pucher im Jahr 2007, verfolgt das Projekt das Ziel, Menschen vor Ort wirkungsvoll zu unterstützen und gleichzeitig mit dem Klischee zu brechen, dass Romnja nicht arbeitswillig seien. In Österreich tragen die VinziWerke dazu bei, das Bewusstsein für Romnja zu schärfen, Vorurteile abzubauen und die Akzeptanz in der Gesellschaft zu verbessern.

Neues Verpackungsdesign

Der Kauf einer Packung VinziPasta ermöglicht nicht nur den Genuss von hochwertigen Nudeln, sondern spendet gleichzeitig an die Romnja vor Ort, die mit der Pastaproduktion einen Zuverdienst für ihre Familien sichern. Die Lebenshaltungskosten in der Slowakei sind vergleichbar mit anderen europäischen Ländern, aber die Sozialleistungen für Menschen in Armut betragen nur 75 Euro pro Monat und Person. Besonders für die Bewohnerinnen von Hostice, die zur Minderheit der in der Slowakei lebenden Ungarinnen gehören und zusätzlich Rom*nja sind, stellt dies eine doppelte Diskriminierung dar.

Große Bedeutung der Spenden

Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke, betont die Bedeutung der Spenden für die Frauen, die VinziPasta produzieren. Diese Spenden sind oft die einzige Möglichkeit, bei ihren Familien zu bleiben und sie zu ernähren. Das Projekt repräsentiert somit eine direkte und zielgerichtete Hilfe vor Ort, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessert.

Seit 2007 Romnja in der Slowakei unterstützen*

Das neue Verpackungsdesign markiert einen Schritt in Richtung Umweltschutz. Anstelle von durchsichtigen Plastiktüten, die anfällig für Brüche und Lichteinflüsse sind, besteht die neue Verpackung aus leicht recyclebarem Karton. Dieser ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch besser stapelbar und damit für den Transport geeigneter. Das Design, entwickelt von der Grafikerin Katharina Schwarz, soll im Regal mit seinem markanten Magenta auffallen und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.

Traditionelle Handwerkskunst für einen guten Zweck

Die VinziPasta, nach einem traditionellen Romnja-Rezept von rund zehn Frauen von Hand hergestellt, besteht aus Hartweizengrieß und Eiern aus Österreich. Durch schonende Trocknung werden die Nudeln haltbar gemacht. Sie werden zu einem Preis von 2,49 Euro verkauft, wobei die Frauen mindestens 50 Prozent des Erlöses als Spende erhalten. Der Rest fließt in Zutaten, Transport und Verpackung.

Wo du die VinziPasta mit Herz erwerben kannst

VinziPasta ist in verschiedenen Verkaufsstellen erhältlich, darunter die VinziWerke-Koordinationsstelle VinziHaus in Graz-Eggenberg, SPAR-Filialen in Graz und Umgebung, sowie in den Wiener VinziShops in Ottakring und Erdberg. Der Erwerb ist auch per Mail an [email protected] möglich.