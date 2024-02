„Übersehen“: Radfahrer (81) von LKW erfasst

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 21:10 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 13.30 Uhr lenkte ein 48-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben sein Fahrzeug im Ortsteil Donawitz auf der Kerpelystraße auf Höhe Haus Nummer 21a in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich fuhr der 81-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Leoben, mit seinem Fahrrad auf einer Radfahrüberfahrt in dieselbe Richtung.

Bei Kreuzung übersehen

Der Lkw-Lenker wollte in einem Kreuzungsbereich mit seinem Fahrzeug links abbiegen und dürfte dabei den parallel zum Lkw fahrenden Fahrradfahrer übersehen haben. Er touchierte den Radfahrer, worauf dieser zu Sturz kam. Der Verunfallte wurde von der Rettung in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur eingeliefert, der Lkw-Lenker blieb unverletzt.