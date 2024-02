Wechselhaftes Wetter mit örtlichen Regenschauern in Österreich

Trotzdem wird vorerst zumindest zeitweise die Sonne scheinen, bevor die Wolken ab dem späteren Vormittag von Westen her dichter werden. Ab dem späten Nachmittag ist vor allem im Mühl-, Wald- und Mostviertel örtlich mit leichtem Regen zu rechnen. Der Wind variiert von schwach bis mäßig, im Norden und Osten lebhaft bis kräftig, aus Südost bis West. Die Temperaturen bewegen sich in der Früh zwischen minus 5 und plus 5 Grad, während es im windigen Osten rund 8 Grad sind. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 7 bis 16 Grad, wobei die höchsten Werte erneut im Südosten zu erwarten sind, so die Wetterexperten der GeoShere Austria.