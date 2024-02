Das Wetter wird für die Steirer am Mittwoch mild und sonnig

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Mittwoch in der Steiermark wird: Ab Mittag ziehen jedoch Wolken von Norden her auf, wodurch es am Nachmittag nur zeitweise sonnig sein wird. Trotz der Wolkenformationen wird kein Regen erwartet. Die Temperaturen steigen dabei auf Höchstwerte zwischen 9 Grad im Ausseerland und 15 Grad in der Weststeiermark.