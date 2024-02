Sonniges, mildes Wetter setzt sich auch am Mittwoch fort

„Der Vormittag verläuft bei teils wolkenlosem Himmel strahlend sonnig. Nur an den Karnischen Alpen und den Karawanken stauen sich ein paar Wolken von Süden her an. Am Nachmittag ziehen im Nordwesten ein paar ausgedehnte Wolkenfelder auf, welche die Sonne zeitweise abschirmen können. Sonst bleibt es aber sehr sonnig“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Frostiger Tagesstart

In der Früh ist es noch verbreitet frostig mit Temperaturen zwischen minus 4 und 0 Grad. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 8 bis 13 Grad.