Brutaler Stalker dreht völlig durch: „Ich töte deinen Hund“

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 06:11

Ein 46-jähriger Deutscher hat seit knapp sieben Monaten eine in Klagenfurt lebende 34-jährige Frau aus der Ukraine verfolgt. Das tat er, in dem er sie immer wieder in Klagenfurt aufsuchte, ihr unzählige Nachrichten über diverse Nachrichtendienste schickte und auch für sie mehrere Termine vereinbarte, von denen sie nichts wusste. Die Polizei sprach Betretungs- und Annäherungsverbot sowie vorläufige Waffenverbote aus. Mehr dazu liest du hier.

Mann bedrohte und würgte Frau

Trotz Ausspruchs eines Betretungs- und Annäherungsverbotes suchte der 46-jähirge Mann die 34-jährige Frau im Laufe der vergangenen Tage mehrfach auf und musste von der Polizei weggewiesen werden. Am 6. Februar 2024 näherte er sich der Frau erneut und drohte damit, ihren Hund zu töten, sofern sie ihm keinen Zutritt zu ihrer Wohnung gewähre. Weiters stahl er das Mobiltelefon der Frau, als diese die Polizei verständigen wollte und würgte diese. Anschließend flüchtete der Mann.

Nach Fahndung festgenommen

Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde eine Festnahmeanordnung gegen den 46-Jähirigen erlassen. Er konnte im Zuge einer Fahndung an einer Baustelle in der Nähe der Wohnung der Frau angetroffen und festgenommen werden. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen des Klagenfurter Stadtpolizeikommandos, die Schnellen Interventionsgruppe und eine Diensthundestreife. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 07:04 Uhr aktualisiert