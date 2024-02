Kanadischer Stürmer Maxim Golod (23) wechselt zum „Adlerhorst“

Maxim Golod gilt als exzellenter Eisläufer, besticht mit viel Speed, und er weiß auch, wo das Tor steht. “Er ist ein sehr schneller, beweglicher und vor allem torgefährlicher Spieler. Wir erwarten uns von ihm mehr Energie in der Offensive und natürlich auch entsprechenden Scoring-Punch”, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald. Zudem ist Golod auch kein Kind von Traurigkeit – insgesamt 53 Strafminuten in der Allsvenskan zeugen davon, dass er auf dem Eis durchaus mit Härte und vollem Körpereinsatz agiert. Bei Nybro avancierte er in der laufenden Saison zum Publikumsliebling. Der gebürtige Kanadier ist 23 jahre jung, hat Erfahrungen in der AHL (38 Spiele) und ECHL (96 Spiele) gesammelt und zuletzt in der schwedischen Allsvenskan für Nybro Vikings insgesamt starke 22 Scorerpunkte erzielt, davon elf Tore.

“Maxim ist ein sehr talentierter Spieler mit sehr hohem Speed“

Auch EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman freut sich über den Neuzugang und ist überzeugt, dass er dem Team für die entscheidende Phase der Meisterschaft die nötige offensive Durchschlagskraft verleihen wird: “Maxim ist ein sehr talentierter Spieler mit sehr hohem Speed. Ich erwarte mir von ihm, dass er mit seinen läuferischen und spielerischen Fähigkeiten mehr Geschwindigkeit in unser Spiel bringt und natürlich auch eins – nämlich Tore. Ich bin mir sicher, dass er uns helfen wird!” Maxim Golod wird bereits heute in Villach erwartet und wird am Donnerstag das erste Eistraining mit dem Team absolvieren.