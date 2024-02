Diskussion um Verkehrsproblematik in Annabichl

Das Interesse der Klagenfurterinnen und Klagenfurter am Stadtteilgespräch war enorm. Der Saal im Gemeindezentrum Annabichl war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Thema Verkehr beschäftigt die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteils besonders. Die Teilnehmer wünschen sich mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen, ein besseres Rad- und Gehwegenetz, sowie mehr Straßenbeleuchtung. Wie schon bei den vorherigen Stadtteilgesprächen, wurde auch in Annabichl die Schwierigkeit mit den Parkplätzen bei den Schulen und Kindergärten, den sogenannten Elterntaxis, angesprochen. Auch über den Zugang zu Fernwärmeanschlüsse wurde debattiert.

Großer Andrang beim Stadtteilgespräch

„Das Stadtteilgespräch in Annabichl hat erneut bewiesen, wie wichtig es für die Bürger ist, mit Verantwortlichen aus Politik und Abteilungen in Interaktion zu treten und über ihre Anliegen reden zu können. Die Gespräche kommen bei der Bevölkerung sehr gut an und aus diesem Grund ist es für mich von Bedeutung, den Kontakt zu den Leuten aufrechtzuerhalten, um gemeinsam an der Zufriedenheit der Klagenfurter arbeiten zu können“, so Bürgermeister Christian Scheider. Bei dem Gespräch anwesend waren seitens der Stadtpolitik Bürgermeister Christian Scheider, Stadträtin Sandra Wassermann, BA und Stadträtin Dipl. Ing. Constance Mochar. Als weitere Repräsentanten haben Joachim Katzenberger, MA, Leiter der Abteilung Soziales, Ing. Gernot Bogensberger, Leiter der Abteilung Entsorgung, Mag. Wilfried Kammerer, Leiter Bürgerservice und Ordnungsamt, Wolfgang Germ als Vertreter der Feuerwehr, Gerhard Scheucher, MBA, Geschäftsführer Klagenfurt Wohnen, ein Vertreter der KMG und Kontrollinspektor Claus Kügerl seitens der Polizei Rede und Antwort gestanden. Das nächste Stadtteilgespräch für den Bereich Innenstadt findet am 12. März um 18 Uhr im Gemeindezentrum Festung statt.