Hausbesitzer schießt auf Einbrecher in Niederösterreich

Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) dürfte ein Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen der Einbrecher angeschossen haben. Der Verletzte wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in ein Landesklinikum gebracht und dort operiert. Die Festnahme sei ausgesprochen worden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen. (APA; 07.02.2024)