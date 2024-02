Österreichs Musikfachwelt trifft sich in Kärnten

Im Rahmen dieser Tagung werden auch musikpädagogische Forschungsprojekte präsentiert. Ziel der 2-tägigen Veranstaltung ist es, möglichst alle Forschenden des Bereichs Musikpädagogik in und aus Österreich zusammenzubringen und laufende Forschungsprojekte und Schwerpunkte an den jeweiligen Institutionen bekannt zu machen und zu vernetzen. LH Peter Kaiser begrüßte die rund 60 Musikpädagoginnen und –Pädagogen sowie die Forscherinnen und Forscher: „Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mit der Durchführung dieser Tagung in Kärnten tragen sie zur Sichtbarkeit der Gustav Mahler Privatuniversität bei, die sie als Gastgeber ausgewählt haben. Wir sind stolz auf unsere Universität, weil wir es tatsächlich in kurzer Zeit geschafft haben, uns innerhalb der Österreichischen Unis zu positionieren. Das offizielle Kärnten wird weiterhin die Entwicklung der Uni fördern“, so Kaiser in seiner Begrüßung.

Vernetzung über Bundesländergrenzen hinweg wichtig

Der Landeshauptmann sprach die Wichtigkeit der Tagung in mehrerer Hinsicht an. „Gerade in gesellschaftlich schwierigen Zeiten nehmen Universitäten und Forschungseinrichtungen eine wichtige Rolle ein. Sie geben mit ihrer Tätigkeit als Lehrende und Forschende Orientierung. Gerade die pädagogische Arbeit im Sinne der Weitergabe von Wissen nimmt an Bedeutung in Hinblick auf Demokratie, den Umgang mit Fake News eine essenzielle Rolle ein“, hielt Kaiser fest. „Als Forschende und Lehrende gestalten Sie die Gesellschaft mit. Was Sie leisten ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Demokratie“, so Kaiser. Daher sei auch die Vernetzung über Bundesländergrenzen hinweg, wie mit dieser Veranstaltung, so wichtig. „In Zukunft wird auch die Koralmbahn dabei eine Rolle spielen und die Vernetzung auf zeitlichem kürzeren Weg ermöglichen. So werden auch die Zusammenhänge verschiedener Bereiche deutlich – Verkehrsadern führen Menschen zusammen“, sagte der Landeshauptmann.

Musikpädagogische Forschung Österreich

Die Initiative MFÖ (Musikpädagogische Forschung Österreich) erfasst und vernetzt musikpädagogische Forschung in Österreich. Daher finden Tagungen und Thementage statt, die in musikpädagogischer Forschung Involvierten und an musikpädagogischen Fragestellungen Interessierten ein Forum zum Austausch und Raum zur Diskussion bieten. Die Förderung und Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine besondere Aufgabe der Initiative.

