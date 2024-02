Villacher Faschings-Höhepunkt sorgt für Verkehrseinschränkungen

Die „närrische Zeit“ in Villach steuert ihrem großen Höhepunkt entgegen. Am Faschings-Samstag, 10. Februar, samt Umzug geht es hoch her. Im Zuge der Veranstaltung kommt es von 9 bis 24 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Überblick Von 11 Uhr bis 19 Uhr bzw. bis Umzugsende kommt es auch zu folgenden

Durchfahrtssperren: von der 10. Oktober-Straße kommend in die Postgasse – Italiener Straße

von der Drauparkstraße kommend in die Ringmauergasse – Italiener Straße

von der Draulände kommend in die Lederergasse – Gerbergasse – Bahnhofstraß

Von 12 Uhr bis 19:00 Uhr bzw. bis Umzugsende gibt es zudem eine Durchfahrtssperre:

– vom Bahnhofplatz kommend in die Bahnhofstraße.

Die Einbahnregelung während des Wochenmarktes wird übrigens nicht aktiviert. Die Umzugsroute verläuft vom Hans-Gasser-Platz über die Postgasse – 8. Mai-Platz – 10. Oktober Straße – Hauptplatz – Stadtbrücke – Bahnhofstraße bis zum Kreisverkehr Bahnhofplatz. Die Fußgruppen versammeln sich in der Ringmauergasse (ab der Drauparkstraße) und am Hans Gasser-Platz. Die Aufstellung der Fahrzeuge erfolgt in der Italiener Straße (ab der Pestalozzistraße bis zum Hans-Gasser-Platz), auch ein Teil des gebührenpflichtigen Kurzparkzonenparkplatzes in der Italiener Straße wird verwendet.

Neuer Faschings-Bus fährt bis 2 Uhr in der Nacht

Als Alternative zum Auto bietet sich das Faschings-BUS:SI an. Die städtischen Buslinien verkehren am Faschings-Samstag bis nach 2 Uhr in der Nacht (ab Hauptbahnhof) im Stundentakt. Mehr Infos dazu findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 10:05 Uhr aktualisiert