Bergsteiger geraten in alpine Notlage bei der Loretto Kapelle

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 10:43 / ©Bergrettung Kärnten

Die Drei befanden sich bei der Loretto Kapelle (Rosenkogel-1817 m) in einer alpinen Notlage. Ein selbstständiger Abstieg ins Tal war nicht mehr möglich.

Schwierige Bedingungen erfordern Rettungseinsatz

Die drei Bergsteiger (zwei Murtaler und ein Wiener im Alter von 19 bis 20) begaben sich gegen 13.30 Uhr vom Parkplatz Roßbach in Richtung Loretto Kapelle. Im Bereich des Sommertörls verließen sie den markierten Weg und stiegen über wegloses Gelände in Richtung der Kapelle auf. Dort trafen sie gegen 16 Uhr und somit bei bereits beginnender Dämmerung ein. Aufgrund der derzeit bestehenden alpinen Verhältnisse (frühe Dunkelheit, eisiger Untergrund, Schneeverhältnisse) sowie persönlicher Verhältnisse (fehlende Ausrüstungsgegenstände, Erschöpfung) verständigte eine der Personen einen nahen Angehörigen. Dieser setzte wiederum die Rettungskette in Gang.

Bergrettung Knittelfeld im Einsatz

Zehn Bergretter begaben sich zum Ort der Hilfeleistung. Gegen 19.30 Uhr trafen die Helfer bei den leicht unterkühlten Personen ein. Alle Betroffenen wurden ins Tal begleitet. Die drei Personen konnten kurz nach 21 Uhr selbstständig und unverletzt mit dem eigenen Pkw nach Hause fahren.