Wolfgang Walkensteiner präsentiert neue Ausstellung

Kulturreferent LH Peter Kaiser tat dies gemeinsam mit Kultur-Stadtrat Franz Petritz, nachdem Roman Grabner in seiner Funktion als Kurator der Ausstellung vom Universalmuseum Joanneum Einblicke in das Schaffen und vor allem in die Ausstellung Walkensteiners gab. Unter dem Kürzel ZZOT präsentiert Wolfgang Walkensteiner seine neuesten Werke in der Alpen-Adria-Galerie.

Eindrucksvoller Werdegang

Kaiser vollzog einen Bogen über Walkensteiners Schaffen und künstlerische Erfolge vom Beginn bei der Biennale in Venedig 1976 bis zu den nun gezeigten neuesten Werken in der Alpen-Adria Galerie. „Der Werdegang und die Schaffenskraft ist schwer zu kommentieren, das Renommee, das sich Wolfgang über Jahrzehnte erarbeitet hat, seine Strahlkraft über Grenzen hinaus, lassen sich kaum in einer Laudation zusammenfassen. Sein Werdegang ist eindrucksvoll, seine Werke sind es ebenso, sodass er auch in der Landesregierung allgegenwärtig ist“, betonte Kaiser. Er dankte dem Künstler für seine offen zur Schau getragene „Verbundenheit zu Kärnten“. Kurator Grabner verwies auf die Intention der Ausstellung, die keinesfalls eine Rückschau darstellten sollte. „Die Energie und die Kraft in seinen Bildern, die Vielfalt, die er schafft, sein suchender und unruhiger Geist, sichtbar in seinen Werken, nie im Erfolg verharrend, machen Wolfgang Walkensteiner weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt“, so Grabner. „Ein Medium immer am Werden, ein Künstler immer am Suchen, keine Zeit für Titel“, so Grabner zu ZZOT.

Öffnungszeiten Die Ausstellung ist bis 7. April 2024 zu besichtigen: Wolfgang Walkensteiner – ZZOT, in der Alpen-Adria Galerie, Theaterplatz 3 (Stadthaus), A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Öffnungszeiten: Täglich außer Montag von 10.00 bis 18.00 Uhr, feiertags außer Montag von 10.00 bis 18.00 Uhr. Am 13.2. (Faschingsdienstag) und vom 30.3. bis 1.4.2024 (Ostern) geschlossen!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 11:08 Uhr aktualisiert