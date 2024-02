So geht es mit den Klagenfurter Märkten weiter

Bürgermeister Christian Scheider und die neue Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig präsentierten zusammen mit Thomas Egger, MSc, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Egger und Partner, die neuen Pläner für Klagenfurts Märkte.

Neue Marktkoordinatorin

Am Freitag, dem 2. Feber, fiel in einem Objektivierungsverfahren die Entscheidung zur neuen Marktkoordinatorin, 5 Minuten berichtete. Eine Kandidatin konnte sich durchsetzen: Martina Derhaschnig. Offiziell wird sie ihren Dienst am 15. Februar beginnen. Sie setzt vor allem auf Kommunikation. Die Schwerpunkte sollen darin liegen, die Marktverwaltung zu stärken, die Zusammenarbeit mit Fieranten und Co. auszubauen sowie die einzelnen Stadtteilmärkte in den Fokus zu rücken. Bei der Bewerbung soll außerdem mehr aus Social Media gesetzt werden. Die Märkte sollen sich zum einem „Wohnzimmer der Stadt“ entwickeln.

After Work und Co.

Des weiteren ist auch heuer wieder die Veranstaltungsreihe „After Work“ geplant. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 12:52 Uhr aktualisiert